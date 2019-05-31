رئيس جيبوتى يؤكد ضرورة اتخاذ موقف عربي موحد تجاه الاعتداء على السعودية

أكد رئيس دولة جيبوتى إسماعيل عمر جيلى ضرورة اتخاذ موقف عربى موحد وحازم تجاه الاعتداء على المملكة العربية السعودية.
وقال جيلي - خلال كلمته بالقمة العربية الطارئة بمكة المكرمة - إن احتضان المملكة السعودية للقمم الثلاث العربية والإسلامية والخليجية، يؤكد استشعارها بالمسئولية الملقاة على عاتقها وحرصها على تعزيز الوحدة العربية والإسلامية.
وشدد على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة الأعمال الاجرامية بالمنطقة، مضيفا "يجب أن ننهض بمسئوليتنا حيال التهديدات المتصاعدة والمخاطر المحدقة بالمنطقة".
كما عبر عن تطلعه في أن تخرج القمم الثلاثة بالنتائج المرجوة لما يعود على شعوب المنطقة بالأمن والاستقرار ويسهم في ترسيخ التضامن العربي والإسلامي
رئيس جيبوتى يؤكد ضرورة اتخاذ موقف عربي موحد تجاه الاعتداء على السعوديةالجمعة، 31 مايو 2019 05:04 ص
رئيس دولة جيبوتى إسماعيل عمر جيلى
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أكد رئيس دولة جيبوتى إسماعيل عمر جيلى ضرورة اتخاذ موقف عربى موحد وحازم تجاه الاعتداء على المملكة العربية السعودية.
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