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رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يتفقد امتحانات الشهادة الثانوية للقسم الأدبى

الجمعة، 31 مايو 2019 05:12 ص
رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يتفقد امتحانات الشهادة الثانوية للقسم الأدبى امتحانات الشهادة الثانوية
الإسكندرية أسماء على بدر

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تفقد الشيخ نشأت الصاوى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية اليوم الخميس لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبى بمعاهد: بنين المدينة المنورة، وفتيات مكة المكرمة، وفتيات الفتح المبين، وتزامن ذلك مع وجود الدكتور أسامة قدرى من قطاع المعاهد الأزهرية لمتابعة الامتحانات بمعهد الفتح المبين.

 

وتابع الصاوى انضباط العمل داخل اللجان، وشدد على تفعيل دور الأمن، والتأكد من خلو اللجان من الهواتف المحمولة سواء مع الطلاب أو الأعضاء المشاركين داخل اللجنة، وضرورة منع الغش بكافة الطرق، وتابع سجلات حضور وانصراف الطلاب، واطمأن إلى مستوى الامتحان، ووضوح الأسئلة وعدم خروج أى منها عن المنهج المقرر، وأكد على ضرورة التواصل مع غرفة عمليات الامتحانات بديوان عام المنطقة.

وأكد على استمرار الحراسات والشرطة داخل اللجان، وعودة العاملين باللجان إلى معاهدهم الأصلية لحين استئناف الامتحانات، وشدد على ضرورة الاحتفاظ بأسطوانات الشفوى مشمعة داخل حجرة الحاسب الآلى مع تشميع الحجرة.

جديرٌ بالذكر يؤدى طلاب القسم الأدبى امتحانهم اليوم فى مادتى: البلاغة، والإنشاء.

 

 


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اخبار المحافظات

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