سوبر كورة
Ads
الجمعة، 31 مايو 2019 05:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس المكسيك: سنتغلب على تهديدات ترامب بفرض رسوم ويدعو إلى وحدة أبناء شعبه

الجمعة، 31 مايو 2019 04:55 م
رئيس المكسيك: سنتغلب على تهديدات ترامب بفرض رسوم ويدعو إلى وحدة أبناء شعبه لوبيز أوبرادور رئيس المكسيك
مكسيكو سيتى (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رئيس المكسيك، اليوم الجمعة، إنه سيرد "بحكمة شديدة" على تهديدات نظيره الأمريكى دونالد ترامب، بفرض رسوم على دخول السلع المكسيكية إلى الولايات المتحدة، ودعا المكسيكيين إلى الوحدة للتعامل مع هذا التحدى.

وهدد ترامب بفرض رسوم فى العاشر من يونيو، إذا لم توقف المكسيك تدفق المهاجرين غير الشرعيين من أمريكا الوسطى على الولايات المتحدة.

ودعا الرئيس الأمريكى المكسيك اليوم إلى أن "تفعل أخيرا ما يجب فعله" لإصلاح المشكلات المتعلقة بالهجرة، وقال الرئيس المكسيكى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور فى مؤتمر صحفى اعتيادى إن وزير خارجيته مارسيلو إيبرارد سيزور واشنطن بهدف إقناع الحكومة الأمريكية بأن إجراءات ترامب ليست فى مصلحة أى من البلدين.

وقال لوبيز أوبرادور إنه يعتقد أن ترامب سيدرك فى الوقت المناسب أن التهديد بفرض رسوم ليس الطريقة المناسبة لتسوية القضية وأكد أن المكسيكيين متحدون وراء حكومته.

وقال "أدعو المكسيكيين إلى أن يكونوا واثقين، سوف نتغلب على نهج الحكومة الأمريكية هذا، سيقومون بتصحيح الوضع لأن الشعب المكسيكى لا يستحق المعاملة بالطريقة التى يحاولون معاملته بها".

وفى رسالة للرد على إعلان ترامب أمس الخميس، قال الرئيس المكسيكى إن سياسة أمريكا أولا التى يتبناها ترامب "مغالطة" واتهمه بتحويل أمريكا إلى "جيتو" يشوه المهاجرين ويسيء معاملتهم، وأضاف أنه لم يتلق ردا على الرسالة.

وأشاع إعلان ترامب بشأن الرسوم القلق بين المستثمرين الذين يخشون أن يضر تفاقم النزاع التجارى بالاقتصاد العالمي.

 

 


رئيس المكسيك

المكسيك

أخبار المكسيك

تهديدات ترامب

الرئيس الأمريكى

فرض رسوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع تذاكر أمم أفريقيا 2019 بواسطة تطبيق "تذكرتى"

تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع تذاكر أمم أفريقيا 2019 بواسطة تطبيق "تذكرتى"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة