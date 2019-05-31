رئيس المكسيك: سنتغلب على تهديدات ترامب بفرض رسوم ويدعو إلى وحدة أبناء شعبه

مكسيكو سيتى (رويترز)

قال رئيس المكسيك، اليوم الجمعة، إنه سيرد "بحكمة شديدة" على تهديدات نظيره الأمريكى دونالد ترامب، بفرض رسوم على دخول السلع المكسيكية إلى الولايات المتحدة، ودعا المكسيكيين إلى الوحدة للتعامل مع هذا التحدى.

وهدد ترامب بفرض رسوم فى العاشر من يونيو، إذا لم توقف المكسيك تدفق المهاجرين غير الشرعيين من أمريكا الوسطى على الولايات المتحدة.

ودعا الرئيس الأمريكى المكسيك اليوم إلى أن "تفعل أخيرا ما يجب فعله" لإصلاح المشكلات المتعلقة بالهجرة، وقال الرئيس المكسيكى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور فى مؤتمر صحفى اعتيادى إن وزير خارجيته مارسيلو إيبرارد سيزور واشنطن بهدف إقناع الحكومة الأمريكية بأن إجراءات ترامب ليست فى مصلحة أى من البلدين.

وقال لوبيز أوبرادور إنه يعتقد أن ترامب سيدرك فى الوقت المناسب أن التهديد بفرض رسوم ليس الطريقة المناسبة لتسوية القضية وأكد أن المكسيكيين متحدون وراء حكومته.

وقال "أدعو المكسيكيين إلى أن يكونوا واثقين، سوف نتغلب على نهج الحكومة الأمريكية هذا، سيقومون بتصحيح الوضع لأن الشعب المكسيكى لا يستحق المعاملة بالطريقة التى يحاولون معاملته بها".

وفى رسالة للرد على إعلان ترامب أمس الخميس، قال الرئيس المكسيكى إن سياسة أمريكا أولا التى يتبناها ترامب "مغالطة" واتهمه بتحويل أمريكا إلى "جيتو" يشوه المهاجرين ويسيء معاملتهم، وأضاف أنه لم يتلق ردا على الرسالة.

وأشاع إعلان ترامب بشأن الرسوم القلق بين المستثمرين الذين يخشون أن يضر تفاقم النزاع التجارى بالاقتصاد العالمي.