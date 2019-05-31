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وتثبيته للسلع الأساسية..

خفض سعر الدولار الجمركى للسلع غير الأساسية إلى 16.86 جنيه

الجمعة، 31 مايو 2019 09:34 م
خفض سعر الدولار الجمركى للسلع غير الأساسية إلى 16.86 جنيه وزارة المالية
كتب - أحمد يعقوب

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ينشر "اليوم السابع"، نص منشور الأسعار الصادر من الإدارة العامة للتقييم الجمركى بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك، وذلك بخصوص أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال شهر يونيو 2019.
 
ويتضمن موافقة وزارة المالية على تثبيت سعر الدولار الجمركية على معدلاته الحالية 16 جنيه بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية وغيرها من السلع الواردة بجدول التعريفة الجمركية، والأجزاء والمكونات الأجنبية الواردة من الخارج للمصانع سواء التى تخضع لأحكام المادة السادسة من القرار الجمهورى رقم 419 لسنة 2018 أو يتم إخضاعها لبند المنتج الكامل وفقا للقاعدة 2/أ من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق .
 
وتم خفض سعر الدولار الجمركى إلى 16.86 جنيه، للسلع غير الأساسية.
 
وسوف يتم العمل بهذه الأسعار اعتبارا من  يوم 1 يونيو حتى  30 يونيو 2019 .
 
 
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أخبار الاقتصاد

وزارة المالية

الدولار الجمركى

اليوم السابع بلس

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