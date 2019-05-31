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جوايدو: عقوبات ترامب أضعفت شبكة التجسس الكوبية فى بلدنا

الجمعة، 31 مايو 2019 01:05 م
جوايدو: عقوبات ترامب أضعفت شبكة التجسس الكوبية فى بلدنا جوايدو
كتبت فاطمة شوقى

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قال زعيم المعارضة خوان جوايدو إن جهود الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لقطع إمدادات فنزويلا من النفط الخام إلى كوبا لها آثار إيجابية منها إضعاف شبكة التجسس الكوبية.
 
وتحدث جوايدو لصحيفة "النويبو إيرالد" الأرجنتينية ،عن الخطوات التالية التى يجب اتخاذها فى الكفاح من أجل تحرير فنزويلا من ديكتاتورية نيكولاس مادورو، مشيرا إلى أنه هو ومؤيديه سيواصلون ممارسة الضغط فى الشوارع.
 
واضاف جوايدو: "كما سيستمرون فى العمل مع الدول الصديقة لزيادة الضغط الدبلوماسى والتأثيرات على النظام الذى ولد عقوبات دولية ، لا سيما العقوبات المفروضة على الولايات المتحدة ، والتى قال جوايدو إنها تؤثر على قدرة هافانا على مواصلة التجسس على فنزويلا.
 
وأكد جوايدو "لقد تقلصت شبكة الاستخبارات إلى حد ما بقطع إمدادات النفط عن كوبا ،مع فرض عقوبات، ودعم شركائنا يترك هذه الشبكات دون تمويل ".
 
وأضاف "يمكن ملاحظة تأثير العقوبات ، على سبيل المثال ، فى شبكة المراقبة الاجتماعية التى تحتفظ بها هافانا من خلال برنامج Barrio Adentro ، حيث تقوم مرافق الرعاية الطبية التي يديرها أفراد كوبيون بجمع بيانات عن أفراد فى المجتمع الذى يعملون فيه .
 
وقالت الصحيفة إن إدارة ترامب فرضت ، بناءً على طلب جوايدو ، سلسلة من العقوبات ضد شركات النقل البحرى العاملة فى نقل النفط الخام الفنزويلى إلى كوبا ، متهمة نظام مادورو باستخدام الأموال التى يجب استخدامها لاستيراد الأغذية والأدوية ، هناك حاجة ماسة إليها ، لدفع ثمن خدمات التجسس التى تقدمها هافانا.
 
وعلى الرغم من العقوبات الأمريكية ، يستمر مادورو فى إرسال النفط إلى كوبا - حتى عندما تعانى فنزويلا اليوم أيضًا من نقص حاد فى البنزين والوقود الآخر - بحجم يصل إلى حوالى 35000 برميل يوميًا.
 
 

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الرئيس الامريكى

جوايدو

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