جامعة بنها تنتهى من المسح الطبى لـ 1800 طالب بـ 5 مدن جامعية

القليوبية إبراهيم سالم

انهت مبادرة المسح الطبى الشامل لطلاب المدن الجامعية بجامعة بنها،أعمالها للكشف على الطلاب وإجراء التحاليل الطبية اللازمة لهم وفحصهم طبيا.

وأقيمت المبادرة برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة،والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،وبالتنسيق مع الإدارات الطبية بالمدن الجامعية.

وقال الدكتور السعيد،إن مبادرة المسح الطي الشامل لطلاب المدن الجامعية يأتي في اطار حرص الجامعة على صحة أبنائها الطلاب،مشيرا إلى أن المبادرة استهدفت الكشف عن أمراض القلب والضغط والسكر والسمنة وغيرها من الأمور المتعلقة بصحة الطلاب،وإجراء الفحوصات الطبية لـ 1800 طالب وطالبة فى المدن الجامعية.

من جانبه أكد الدكتور المغربي،أن الجامعة قد استعدت للمبادرة منذ وقت كافي ووفرت كافة الامكانيات والأجهزة الطبية والدعم اللازم لأطباء الإدارات الطبية لتحقيق أهدافها وإجراء المسح الطبى لطلاب المدن الجامعية.

وأشار المغربي،إلى أنه توجه الطلاب المرضى عقب انتهاء المبادرة وفحصهم الى الأقسام المعنية بمستشفى بنها الجامعي لاستكمال العلاج فضلا عن اعداد تقرير وافى عن صحة الطلاب وغيرها من الأمور التي من شأنها أن نطمئن على صحة أبنائنا الطلاب.

فيما اكد الدكتور جمال سوسة المشرف على المدن الجامعية،أن المبادرة تم تنفيذها فى 5 مدن جامعية بمدن بشبرا ومشتهر وطوخ وبنها،مشيرا إلى أنه قد تم اعلان جميع الطلاب بالمبادرة ومواعيدها بجميع العيادات والإدارات الطبية بالمدن الجامعية.