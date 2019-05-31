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الجمعة، 31 مايو 2019 02:50 م
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جامعة القناة تستضيف شباب المتطوعين فى بطولة الأمم الأفريقية بالإسماعيلية

الجمعة، 31 مايو 2019 02:35 م
جامعة القناة تستضيف شباب المتطوعين فى بطولة الأمم الأفريقية بالإسماعيلية الدكتور طارق رحمى رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

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أعلن الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس،استضافة الجامعة للمتطوعين والمتطوعات من الشباب المشاركين فى تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية،من المغتربين عن مدينة الاسماعيلية  للإقامة فى المدن الجامعية التابعة للجامعة،أثناء فتره التدريب استعدادا لانطلاق فعاليات البطولة.
 
ومن المنتظر أن تستضيف الجامعه اجتماع اللجان الطبية للمجموعات المنظمة للبطولة بالإسماعيلية والسويس،مؤكدا على ترحيب جامعة القناة بأي طلب من جانب اللجنة المنظمة للمجموعة بهدف المساهمة فى نجاح هذا العمل القومى الذى تنظمه مصر.
 
وأشاد محمد شيحة مدير اللجنة المنظمة لمجموعة الإسماعيليه ببطولة أمم أفريقيا بدور جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور طارق راشد رحمى رئيس الجامعه فى دعم  البطولة والمساهمة فى توافر سبل النجاح لها.
 
 

اخبار الاسماعيليه

بطوله الامم الافريقيه

جامعه قناه السويس

شباب المتطوعين ببطوله الامم الافريقيه

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