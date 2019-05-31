توافد الملوك والرؤساء العرب على قصر الصفا قبل انطلاق القمة الإسلامية

كتب عامر مصطفى

توافد رؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية، إلى مقر قصر الصفا بمكة المكرمة، لحضور القمة الإسلامية لدول منظمة التعاون الإسلامى تحت شعار" يداً بيد نحو المستقبل ، وكان فى استقبالهم الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين.

وتبدأ بعد قليل، أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة، تحت شعار "يداً بيد نحو المستقبل"، بمكة المكرمة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة الدول الإسلامية، بالتزامن مع قرب احتفال منظمة التعاون الإسلامي بذكرى مرور نصف قرن على تأسيسها، وذلك فى سبتمبر المقبل.