تنظيم قافلة طبية بقرية خالد بن الوليد غرب الإسكندرية

وأضاف "عثمان"، أنه تم بالفافلة عمل 362 تحليل طبى و16 أشعة بالموجات فوق الصوتية و8 رسوم قلب تم عملها جميعا بالمجان.

ومن جانبه أوضح الدكتور ماهر عثمان منسق القوافل العلاجية بالإسكندرية، أن القافلة العلاجية قدمت أيضا خدمة الكشف المبكر عن مرض الضغط والسكر لأهالى المنطقة حيث تم فحص 105 مواطن من أهالى المنطقة وتم تحويل الحالات الإيجابية إلى عيادات الباطنة والقلب لاستكمال الكشف الطبى والفحوصات وتلقى العلاج ، كما تم تقديم التوعية الصحية فى عدد من الموضوعات ل 415 مواطن من أهالى المنطقة على مدى اليومين .