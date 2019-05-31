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تنظيم قافلة طبية بقرية خالد بن الوليد غرب الإسكندرية

الجمعة، 31 مايو 2019 08:25 م
تنظيم قافلة طبية بقرية خالد بن الوليد غرب الإسكندرية قافلة طبية - أرشيفية
الإسكندرية - جاكلين منير

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نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية لقرية خالد بن الوليد بالعامرية، بالظهير الصحراوى غرب الإسكندرية.

وقال الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن القافلة ضمت 10 عيادات طبية فى تخصصات الباطنة، والجراحة، والنساء، والاطفال، والقلب والأوعية الدموية، والعيون، والعظام، والجلدية، والأنف والأذن والحنجرة، وطب الأسنان، وقدمت خدمة الكشف والعلاج مجانا لـ 888 مريضا من أهالى المنطقة .

وأضاف "عثمان"، أنه تم بالفافلة عمل 362 تحليل طبى  و16 أشعة بالموجات فوق الصوتية و8 رسوم قلب تم عملها جميعا بالمجان.
 
ومن جانبه أوضح الدكتور ماهر عثمان منسق القوافل العلاجية بالإسكندرية، أن القافلة العلاجية قدمت أيضا خدمة الكشف المبكر عن مرض الضغط والسكر لأهالى المنطقة حيث تم فحص 105 مواطن من أهالى المنطقة وتم تحويل الحالات الإيجابية إلى عيادات الباطنة والقلب لاستكمال الكشف الطبى والفحوصات وتلقى العلاج ، كما تم تقديم التوعية الصحية فى عدد من الموضوعات ل 415 مواطن من أهالى المنطقة على مدى اليومين .
 
 
 

 


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صحة الاسكندرية

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