سوبر كورة
Ads
الجمعة، 31 مايو 2019 07:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

تعرف على الآثار الجانبية الشائعة لمصل الالتهاب الرئوى

الجمعة، 31 مايو 2019 07:00 ص
تعرف على الآثار الجانبية الشائعة لمصل الالتهاب الرئوى تطعيم الالتهاب الرئوى
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قد تتسبب بعض الأمصال فى ردود أفعال جانبية فى الجسم والتى غالبا ما تزول سريعا وفقا لموقع "WebMD" ، تشمل الآثار الجانبية للقاح الالتهاب الرئوي عند الرضع والأطفال، التهاب وتورم في موقع الحقن ، والتهيج ، والحمى ، وفقدان الشهية، بينما الآثار الجانبية للقاح الالتهاب الرئوي لدى البالغين تشمل آلام العضلات والحمى والألم في موقع الحقن.

يمكن أيضا ان تشمل الآثار الجانبية الإضافية لمرض الالتهاب الرئوى، تصلب وتشنجات العضلات وصعوبة الحركة، بينما الآثار الاقل شيوعًا تشمل الصداع ، والتهاب الأنف ، والتهاب الحلق ، والسعال والغدد المنتفخة.

تطعيم الالتهاب الرئوى
تطعيم الالتهاب الرئوى

فى الغالب لا تتطلب جميع الآثار الجانبية التي تلي حقن الالتهاب الرئوي عناية طبية ، وقد تزول بعض ردود الفعل عندما يتكيف الجسم مع الدواء، ومع ذلك ، يجب على الأفراد استشارة الطبيب إذا واجهوا أي آثار جانبية تسبب القلق ، أو تكون مجهولة ، أو غير مريحة للغاية أو لا تهدأ. توضح مراكز مكافحة الأمراض أن لقاح المكورات الرئوية يحمي الأطفال والبالغين من 13 سلالة مختلفة من بكتيريا المكورات الرئوية.

كنا يحمي لقاح السكاريد المكورات الرئوية الأفراد من 23 نوعًا مختلفًا من بكتيريا المكورات الرئوية ويوصى به لكبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 65 عامًا أو أكبر ، والمدخنون البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 64 عامًا ، والأفراد الذين تبلغ أعمارهم 2 عامًا أو أكبر والذين يتعرضون لخطر الإصابة المرض.

ينص مركز السيطرة على الأمراض أيضًا على أن لقاحات الإنفلونزا السنوية مهمة لأن الأنفلونزا يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمرض المكورات الرئوية. 


الالتهاب الرئوى

الصداع

تشنج العضلات

ألم للعضلات

تطعيم الالتهاب الرئوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ 26 بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ 26 بشهر رمضان المعظم

القبض على هشام عشماوى ضربة كبرى للإخوان.. الإرهابى تخرج من مدرسة "تنظيم حسن البنا".. والجماعة اعتمدت عليه فى العمل المسلح واعترافاته تساهم فى تجفيف منابع تمويل الجماعة.. وخبراء:التنظيم يعيش حالة ارتباك

القبض على هشام عشماوى ضربة كبرى للإخوان.. الإرهابى تخرج من مدرسة "تنظيم حسن البنا".. والجماعة اعتمدت عليه فى العمل المسلح واعترافاته تساهم فى تجفيف منابع تمويل الجماعة.. وخبراء:التنظيم يعيش حالة ارتباك

سوبر كورة.. "منصور هيكسر السور".. شاهد رد فعل مرتضى بعد تعادل الزمالك

سوبر كورة.. "منصور هيكسر السور".. شاهد رد فعل مرتضى بعد تعادل الزمالك

توتنهام ضد ليفربول.. بوتشتينو يسعى لكسر عقده كوبر وسيميونى بنهائى دورى الأبطال

توتنهام ضد ليفربول.. بوتشتينو يسعى لكسر عقده كوبر وسيميونى بنهائى دورى الأبطال

267 مليون دولار إيرادات فيلم Aladdin حول العالم

267 مليون دولار إيرادات فيلم Aladdin حول العالم

فى اليوم العالمى لمكافحة التدخين.. 40% من المدخنين "حاولوا الإقلاع ومعرفوش"

فى اليوم العالمى لمكافحة التدخين.. 40% من المدخنين "حاولوا الإقلاع ومعرفوش"

5 أرقام صادمة عن المعتقلين فى تركيا.. تعرف على الأعداد

5 أرقام صادمة عن المعتقلين فى تركيا.. تعرف على الأعداد

السيسى من مكة المكرمة: العرب لن يقبلوا تهديد أمنهم القومي

السيسى من مكة المكرمة: العرب لن يقبلوا تهديد أمنهم القومي

تفاصيل خطة الحكومة المرسلة للبرلمان بشأن مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات"

تفاصيل خطة الحكومة المرسلة للبرلمان بشأن مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

"الإخوان وهيومان رايتس ووتش وبى بى سى" وجوه التحريض ضد مصر.. أعرف أزاى

"الإخوان وهيومان رايتس ووتش وبى بى سى" وجوه التحريض ضد مصر.. أعرف أزاى

إسترداد الأموال المهربة تنتهى من الفصل فى التصالح مع ثلاثة رجال أعمال.. اللجنة تخاطبت الدول الأجنبية لرفع الأسماء من قوائم تجميد الممتلكات.. وتواصل جهودها لرد 430 مليون فرنك من سويسرا

إسترداد الأموال المهربة تنتهى من الفصل فى التصالح مع ثلاثة رجال أعمال.. اللجنة تخاطبت الدول الأجنبية لرفع الأسماء من قوائم تجميد الممتلكات.. وتواصل جهودها لرد 430 مليون فرنك من سويسرا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة