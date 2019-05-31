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تخصيص 31 ألف فدان بالخارجة لمبادرة زراعة 2 مليون نخلة

الجمعة، 31 مايو 2019 11:55 ص
تخصيص 31 ألف فدان بالخارجة لمبادرة زراعة 2 مليون نخلة زراعه النخيل -ارشيفية
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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أعلن رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد،المهندس مجدي حسن الطماوي، اليوم الجمعة، عن تخصيص 31.5 ألف فدان بزمام المركز،لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بزراعة 2 مليون نخلة علي مستوي محافظة الوادي الجديد.
 
وقال الطماوى،إنه بناء علي توجيهات محافظ الإقليم،اللواء محمد الزملوط، تم إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالرفع المساحي للأراضي المخصصة لتنفيذ المبادرة، في قري: "الكويت – فلسطين - صنعاء".
 
وأضاف الطماوى،أن المركز خصص 10 آلاف فدان بقرية الكويت، 1000 فدان بقرية فلسطين، 10 آلاف فدان شرف السكك الحديدية بقرية فلسطين، 10 آلاف فدان بقرية صنعاء، 5000 فدان، بقرية الكويت، لصالح الشركة المصرية للتنمية الزراعية التابعة للبنك الزراعي المصري وجري بالفعل عمل كروكي للموقع وإرساله لصندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة لبدء أعمال التسليم والاستصلاح.
 
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق مبادرة في شهر يناير 2019 بالتوسع في زراعة التمور، وإنشاء أكبر مزرعة للتمور في العالم، تضم 2 مليون نخلة على أرض الوادي الجديد.

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