تجدد ثوران بركان "جبل أجونج" فى جزيرة بالى الإندونيسية

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ثار بركان "جبل أجونج" فى جزيرة "بالى" الإندونيسية، مجددا، اليوم الجمعة، حيث تصاعدت منه سحب من الأدخنة إلى أكثر من ألفى متر فى السماء.

ونقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية عن الوكالة الجيولوجية الإندونيسية، قولها، إن هذا الثوران الذى تصاعدت منه سحب من الرماد البركانى لم يتسبب فى حدوث اضطرابات فى الرحلات الجوية.

وأضافت القناة أن بركان جبل أجونج يثور بشكل دورى منذ نشاطه مرة أخرى فى عام 2017، مما أدى فى بعض الأحيان إلى إلغاء الرحلات الجوية وإجبار السكان على الفرار من منازلهم، ويشار إلى أن آخر اندلاع بركانى كبير قد حدث فى عام 1963 وتسبب حينها فى مقتل أكثر من ألف شخص، ولا تزال هذه الحادثة حاضرة فى ذاكرة المواطنين وتسبب لهم قلقا من احتمال تكرار تلك الكارثة الطبيعية مرة أخرى.