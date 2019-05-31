بومبيو: إيران هاجمت ناقلات نفطية بالخليج لرفع أسعار النفط العالمية

رويترز

ألقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الخميس بالمسؤولية على إيران فى هجمات هذا الشهر على ناقلات نفطية فى الخليج، قائلا إنها كانت مسعى من طهران لرفع أسعار النفط العالمية.

وأبلغ بومبيو الصحفيين قبل قليل من مغادرته واشنطن فى رحلة إلى أوروبا "هذه كانت محاولات من الإيرانيين لرفع سعر النفط الخام فى أنحاء العالم".

وفى وقت سابق قال مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون إن أدلة على أن إيران كانت وراء الهجمات ستقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأسبوع القادم.