بنك: المستثمرون سحبوا 10 مليارات دولار من الأسهم ويقبلون على السندات

لندن – رويترز

شهدت صناديق الأسهم العالمية نزوح 10.3 مليار دولار فى الأسبوع الأخير مع إقبال المستثمرين على السندات الحكومية كملاذ آمن فى ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وفقدت الأسهم العالمية نحو 3 تريليونات دولار من قيمتها فى مايو وسط تأجج المخاوف من ركود اقتصادى بسبب الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم.

وتفيد بيانات من بنك أوف أمريكا ميريل لينش أن الأسهم الأمريكية شهدت نزوح 8.4 مليار دولار.

ويواصل المستثمرون العزوف عن الأسهم الأوروبية التى شهدت نزوحا فى 62 أسبوعا من الأربعة والستين أسبوعا الأخيرة.

كان باركليز قال أمس الخميس إن انكشاف المستثمرين على الأسهم الأوروبية يتراجع "تراجعا مطردا" مع بقاء المنطقة "رهينة لعدم التيقن التجارى والفوضى السياسية".

واستقبلت صناديق السندات تدفقات للأسبوع الحادى والعشرين على التوالى، حيث ضخ المستثمرون 6.9 مليار دولار على مدى الأسبوع المنتهى فى 29 مايو، وفقا لما أظهرته أرقام بنك أوف أمريكا ميريل لينش.