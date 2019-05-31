باكستان: محكمة تقضى بسجن 3 مسلحين 5 سنوات لتمويلهم جماعة محظورة

إسلام أباد /أ ش أ/

قضت محكمة باكستانية، اليوم الجمعة، بسجن 3 مسلحين لمدة 5 سنوات؛ على خلفية إدانتهم بجمع أموال لصالح جماعة محظورة، أعلنت مسؤوليتها مسبقًا عن تفجير انتحارى تسبب فى مقتل 40 جنديا هنديا فى كشمير أوائل العام الجاري.

وقالت سلطات مكافحة الإرهاب الباكستانية - فى بيان أوردته شبكة "إيه. بي. سي. نيوز" الأمريكية - إن المدانين الثلاثة بدأوا بالفعل قضاء مدة سجنهم.

وأوضحت الشبكة أن المدانين، الذين لم تُذع اسماؤهم، كانوا قادة محليين فى جماعة "جيش محمد" المحظورة التى كانت قد أعلنت مسؤوليتها عن هجوم 14 فبراير الماضى فى الجزء الهندى من كشمير المتنازع عليها؛ الأمر الذى أدى إلى رفع مستوى التوتر بين الهند وباكستان، وقامت إسلام أباد باعتقال كثيرين كجزء من حملتها ضد عمليات تمويل الإرهاب.