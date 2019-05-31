انتشال جثة شاب غارقة بهويس محلة أبو علي بالغربية

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد مجدي عوض مأمور مركز المحلة، بالعثور على جثة لشاب بالهويس المار بالقرية، انتقل ضباط مباحث المركز، وقوات الانقاذ النهري لمكان البلاغ، وتم انتشال الجثة، وتبين انها لشاب يدعى"ح.ر" مقيم عزبة خضر ثان المحلة، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.