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انتشال جثة شاب غارقة بهويس محلة أبو علي بالغربية

الجمعة، 31 مايو 2019 10:38 م
انتشال جثة شاب غارقة بهويس محلة أبو علي بالغربية غرق شاب - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل

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عثر أهالى قرية محلة أبو علي مركز المحلة بمحافظة الغربية، على جثة لشاب فى العقد الثاني من العمر، غارقة بالهويس المار أمام القرية، انتقلت قوات الانقاذ النهري وشرطة النجدة، وتم انتشال الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد مجدي عوض مأمور مركز المحلة، بالعثور على جثة لشاب بالهويس المار بالقرية، انتقل ضباط مباحث المركز، وقوات الانقاذ النهري لمكان البلاغ، وتم انتشال الجثة، وتبين انها لشاب يدعى"ح.ر" مقيم عزبة خضر ثان المحلة، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 


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هاويس المحلة

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