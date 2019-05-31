اليوم .. انقطاع المياه عن 26 منطقة بالساحل الشمالى بالإسكندرية

الاسكندرية - جاكلين منير

أعلنت شركة مياه الإسكندرية، عن انقطاع الخدمة ، اليوم ، من الساعة 4 صباحا و حتى 9 صباحا ، بسبب أعمال صيانة وقطع التيار الكهربائى للدوائر جهد 66 ك فولت عن محطات مياه الشرب يالكيلو 40 و محطة مريوط 1 و محطة مياه الزهور .

وأشارت شركة مياه شرب الإسكندرية إلى أن ذلك يأتى بسبب أعمال المشروعات و الخطوط للدوائر الكهربائية للشركة لنقل الكهرباء، و سيتم إنقطاع مياه الشرب عن بعض المناطق و هى "النهضة ، عبد القادر ، البتروكيماويات ، العامرية ، الكرنك ، أبو سمبل ، المنطقة الحرة ، الكينج ، الهوارية ، ابو دومة ، الناصرية ، قرى مريوط بالكامل ، قرى بنجر السكر ، قرى شمال التحرير ، قرى العشرة الاف ، قرى البستان ، المهدية و قرى رأس الترعة ، بهيح ، مدينة برج العرب الجديدة و القديمة ، الغربينيات ، قرى الساحل الشمالى من الكيلو 34 و حتى مدينة الحمام ومارمينا".

وناشدت الشركة ، المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه طوال فترة الانقطاع و التى سوف تستمر من فجر الجمعة فى 4 صباحا و حتى 9 صباحا .