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اليوم.. الكنيسة الإنجيلية تحتفل بتخريج دفعة جديدة من كلية اللاهوت

الجمعة، 31 مايو 2019 12:00 ص
اليوم.. الكنيسة الإنجيلية تحتفل بتخريج دفعة جديدة من كلية اللاهوت الدكتور القس أندريه زكى رئيس الهيئة الإنجيلية
سارة علام

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تحتفل كلية اللاهوت الإنجيلية اليوم الجمعة، بتخريج دفعة جديدة من القساوسة حيث تحمل الدفعة الجديدة رقم 148 على أن يلقى خطاب الحفل القس الدكتور جورج صبرا رئيس كلية اللاهوت للشرق الأدنى ببيروت وأستاذ اللاهوت النظامى بالكلية.

ويحضر الحفل القس الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر والدكتور عاطف جندى رئيس الكلية ونخبة من قيادات الطائفة والكلية وذلك بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية.

كلية اللاهوت الإنجيلية هي المؤسسة التعليمية للكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر و هدف الكلية الأول هو إعداد خدام و قساوسة مكرسين للعمل الرعوي بالكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر وإعداد قيادات علمانية مؤهلة لخدمة الكنيسة والمجتمع في مصر والعالم العربي، وتقوم الكلية بتدريب قيادات الكنيسة من العلمانيين في القطاعات المختلفة.



 


كلية اللاهوت الانجيلية

دفعة جديدة من القساوسة

الكنيسة الانجيلية

الانجيلية

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