النيابة تطالب بسرعة تحريات المباحث حول 5 متهمين بانتحال صفة ضباط بمصر القديمة

كتب سليم على

طالبت نيابة مصر القديمة، برئاسة المستشار إيهاب عبداللطيف، تحت إشراف المستشار سمير حسن المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة الكلية، رجال مباحث قسم شرطة مصر القطيمة بسرعة إجراء التحريات حول 5 أشخاص، لاتهامهم بانتحال صفة رجال مباحث لسرقة المواطنين.

وكشفت تحقيقات النيابة، تلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغًا من تاجر أجنبى الجنسية، يفيد تعرضه للسرقة، على يد 5 أشخاص، وقاموا بالاستيلاء على مبلغ مالى، أثناء ذهابه لشراء بضائع للاتجار بها.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهمين كونوا عصابة انتحلت صفة رجال شرطة للنصب على المواطنين وسقط رجل الأعمال الأجنبى لهم عندما لجأ إلى شركة لاستيراد بعض من البضائع والاتجار بها، خاصة أنه مستقر فى مصر منذ فترة، وبالفعل أثناء ذهابه لشراء البضائع مصطحبًا معه أحد المعارف وفى كمين أمنى وهمى منصوب، قام خمسة عاطلين باستيقافه، وتفتيشه فعثروا على مبلغ نصف مليون جنيه، واستولوا عليه المتهمين بحجة أنهم ضباط شرطة واشتباههم أن الأموال مزورة، ثم فروا هاربين.

وتبين أن المجنى عليه عندما توجه إلى قسم الشرطة وإعطائه مواصفات المتهمين، تمكنوا من تحديد هويتهم والتعرف عليهم، وتم ضبطهم واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن مكان المسروقات، وضبط بحوزته على الأسلحة والسيارة المستخدمة فى السرقة، فقررت النيابة حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، والتحفظ على الأسلحة النارية والبيضاء التى كانت بحوزتهم وإرسالها إلى المعمل الجنائى وإعداد تقرير حولها.