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المنظمة العالمية لخريجى الأزهر تدين التفجيرات الإرهابية فى كركوك

الجمعة، 31 مايو 2019 03:15 م
المنظمة العالمية لخريجى الأزهر تدين التفجيرات الإرهابية فى كركوك المنظمة العالمية لخريجى الأزهر
كتب لؤى على

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أدانت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، تفجير إرهابيين 7 عبوات ناسفة، فى شارع القدس التجارى وسط المدينة العراقية كركوك، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص، وإصابة 18 آخرين. 

وقالت المنظمة فى بيان لها: إن قتل النفس من أعظم الكبائر التى توجب مقت الله وغضبه، وإن الإسلام قد عصم دماء البشر جميعا، وتوعد من اعتدى على الأرواح والنفوس بأشد العقاب، قال تعالى: "مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا" "المائدة: 32"

وأكدت المنظمة أن هذه الجماعات الإرهابية تضرب وتقتل فى كل مكان شرقا وغربا، فلا تستثنى دولة ولا بلدا، لأن غرضهم الواضح هو إشاعة الخراب والدمار والقتل فى كل بلد، ولذا انطبق عليهم حكم الله تعالى حين قال: "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْى فِى الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ" "المائدة: 33"


المنظمة العالمية لخريجى الازهر

الازهر الشريف

كركوك

العراق

الارهاب

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