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المعمل الجنائى يقرر مصير عاطل سقط متلبسا بحيازة مخدرات فى العياط

الجمعة، 31 مايو 2019 05:12 ص
المعمل الجنائى يقرر مصير عاطل سقط متلبسا بحيازة مخدرات فى العياط مخدرات ـ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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يعمل رجال المعمل الكيماوى بالجيزة على فحص كمية من المواد المخدرة تم ضبطها بحوزة عاطل بمركز العياط بجنوب الجيزة، شرع فى بيعها لعملائها والاتجار فيها، لكتابة تقرير وافً عنها وتسليمه للنيابة؛ للتحقيق.

وكان قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة جدد حبس "عصام.ح" 37 سنة عاطل، على خلفية اتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بمركز العياط، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بمركز العياط بجنوب الجيزة وبحوزته 9 قطع من مخدر الحشيش، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

وكانت تحريات الأجهزة الأمنية توصلت إلى تورط "عصام.ح" 37 سنة عاطل، فى نشاط غير مشروع بالاتجار فى المواد المخدرة بالعياط، وعلى الفور خرجت قوة أمنية لمكان تواجده تمكنت من ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وهاتف محمول ومبلغ مالى.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار فيها، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار.

 


العياط

تجارة المخدرات

حشيش

هاتف محمول

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