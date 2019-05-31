السيسى من قمة مكة: العرب لن يتسامحوا مع أى تهديدات ومتمسكون بالسلام

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته خلال قمة مكة إن العرب لن يتسامحوا مع أى تهديدات تمس أمنهم وسلامتهم، لكن الدول العربية متمسكة فى الوقت نفسه بالسلام
السيسى من قمة مكة: العرب لن يتسامحوا مع أى تهديدات ومتمسكون بالسلامالجمعة، 31 مايو 2019 12:31 ص
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