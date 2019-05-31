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الرئيس الموريتانى: الأمة تمر بمرحلة دقيقة تدعو لتعزيز العمل المشترك

الجمعة، 31 مايو 2019 03:59 ص
الرئيس الموريتانى: الأمة تمر بمرحلة دقيقة تدعو لتعزيز العمل المشترك الرئيس الموريتانى محمد ولد عبدالعزيز
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قال الرئيس الموريتانى محمد ولد عبدالعزيز إن تحديات أمنية كبيرة تواجه الأمة العربية تجسدها الأعمال الإرهابية والصراعات المسلحة التى تشهدها العديد من البلدان العربية، مؤكد أن الأمة العربية تمر بمرحلة دقيقة من تاريخها تدعونا لتعزيز العمل العربي المشترك وترسيخ قواعد التضامن لمواجهة الأخطار والتحديات.
وأشار الرئيس الموريتاني - خلال كلمته بالقمة العربية الطارئة في مكة المكرمة - إلى تدخلات خارجية من خلال تسليح جماعات أدت لدمار وحروب، معبرا عن دعم بلاده ووقوفها إلى جانب السعودية والإمارات لمواجهة الأعمال الإرهابية والتخريبية التي تعرضا لها، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسئوليته لمواجهة الأعمال التخريبية التي تعرضت لها السعودية والإمارات، وضرورة التصدي بحزم للجماعات الإرهابية التي تقف وراء هذه الأعمال ومحاسبة القوى الداعمة لها .
وأكد الرئيس الموريتاني أن هذه الاعتداءات لم تستهدف السعودية والامارات فقط "بل استهدفتنا جميعا نظرا لما تمثله منطقة الخليج العربي من أهمية استراتيجية واقتصادية بالنسبة لنا وللعالم".


موريتانيا

محمد ولد عبدالعزيز

الأمة العربية

القمة العربية

قمم مكة

أخبار العرب

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