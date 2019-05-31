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الحماية المدنية بالدقهلية تسيطر على حريق شب أعلى سطح منزلين ببلقاس

الجمعة، 31 مايو 2019 04:55 م
الحماية المدنية بالدقهلية تسيطر على حريق شب أعلى سطح منزلين ببلقاس اندلاع حريق
الدقهلية شريف الديب

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تمكن ضباط الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب بعشة فوق سطح منزل ببلقاس وانتقل إلى سطح منزل مجاور.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده بنشوب حريق أعلى منزل مكون من ثلاثة طوابق ملك المواطن عبد الحميد الجمال، خلف مدرسة عمر بن الخطاب أمام دار أيتام بلقاس، بمدينة بلقاس وامتدت النيران إلى منزل مجاور ملك هشام حسن، وبدأت  فى عشة على سطح المنزل و امتدت لاحدى المحلات، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق وتم السيطرة على الحريق قبل الامتداد إلى باقي المنزل وجاري تحرير محضر بالواقعة، والكشف عن أسباب الحريق.


اخبار الدقهلية

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