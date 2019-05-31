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الجيش الجزائرى يستخدم طائرات مسيرة لمكافحة الإرهاب على الحدود

الجمعة، 31 مايو 2019 10:53 ص
الجيش الجزائرى يستخدم طائرات مسيرة لمكافحة الإرهاب على الحدود طائرات بدون طيار
وكالات الأنباء

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أكدت وزارة الدفاع الجزائرية استخدام الجيش لطائرات مسيرة "جزائرية الصنع"، لتدمير "أهداف للجماعات الإرهابية" تم تحديدها خلال تنفيذ مهمة استطلاع جوى عبر طائرات من نفس الطراز، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

 

وكشف بيان للوزارة، أمس الخميس، أن استخدام هذا النوع من الطائرات جاء تنفيذا لأوامر رئيس أركان الجيش، أحمد قايد صالح، "بضرورة الاستخدام القتالى للطائرات بدون طيار جزائرية الصنع، وخاصة خلال مهام مكافحة الإرهاب وحماية الحدود ومواصلة العمليات المنفذة الشهر الماضي".

 

وتحمل هذه الطائرات أسماء الجزائر 54 ( الصومام)، والجزائر 54 (05 يوليو 1962)، والجزائر 55 ( زكار)، فى إشارة إلى تواريخ ومحطات مهمة من الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي.

 

وأضاف البيان أن المهمة بدأت بتنفيذ "استطلاع جوى تمكنت خلاله أطقم الطائرات من الحصول على بيانات آنية، تم على ضوئها تحديد الأهداف المراد تدميرها، لتباشر طائرتان بدون طيار مهمة طلعات جوية وتدمير الأهداف، وهى المهمة التى نفذت بنجاح عبر مهمتين جويتين، الأولى ليلية باستعمال تقنيات ومنظومات الطائرات بدون طيار التى تتلاءم مع العمل فى الظروف الليلية، والثانية نهارية فى اتجاه الأهداف المحددة".

 

وفى سياق آخر، أكد الجيش الجزائرى اكتشاف مخبأ للأسلحة والذخيرة شمال شرق مدينة إن أمناس المتاخمة للحدود الليبية، واحتوى على قاذفات صاروخية وقذائف "آر بى جى 7"، إلى جانب رشاشات ومسدسات وكمية من الذخيرة.


طائرات بدون طيار

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