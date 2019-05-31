التحالف العربى: حررنا أكثر من 85% من الأراضى اليمنية

مكة المكرمة /أ ش أ/

قال العقيد الركن تركى المالكى المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية باليمن إن العمل العسكرى فى اليمن يهدف إلى وقف النفوذ الإيرانى وحفظ الأمن والاستقرار، لافتا إلى أنه فى خلال 4 سنوات تم تحرير أكثر من 85% من الأراضى اليمنية وإعادتها للحكومة اليمنية الشرعية.

وأضاف المالكى - فى مؤتمر صحفى اليوم الجمعة فى مكة المكرمة - أن مليشيا الحوثى تشكل تهديدا وجوديا لدول المنطقة وشعوبها، مشيرا إلى أن الدعم الإيرانى للحوثيين بالصواريخ البالستية والأسلحة أطال أمد الأزمة فى اليمن، وأن الصواريخ الباليستية يتم تهريبها عبر البحر من إيران إلى المليشيا.

وأشار إلى أن دول تحالف دعم الشرعية تواصل تقديم الدعم والمساعدات لتخفيف معاناة الشعب اليمني، منوها بأن التحالف مع بداية العمليات العسكرية اهتم بالوضع الإنساني، حيث تم إنشاء خلية تسمى بـ(الإجلاء والعمليات الإنسانية) والتى قامت بإجلاء كافة الرعايا الموجودين فى اليمن.

وتابع أنه فى عام 2018 تم تقديم الخطة الشاملة للعمليات الإنسانية فى اليمن وتقديم مبلغ 1.5 مليار دولار دعما من دول التحالف للوقوف مع أبناء الشعب اليمنى ومحاولة لتحسين الوضع الإنسانى فى اليمن ودعم الاقتصاد اليمني.

وشدد على أن قوات دعم الشرعية فى اليمن ملتزمة بالمعايير والقوانين الدولية، مؤكدا أن جميع العمليات العسكرية تنطبق مع القانون الدولى الإنسانى وخاصة اتفاقيات جنيف، حيث إن العمليات العسكرية ليس الهدف منها تدمير القدرات الحوثية فقط وإنما أيضا لحماية المدنيين فى كافة المناطق اليمنية.

وأوضح المالكى أن العمليات العسكرية التى تم إطلاقها فى مدينة الحديدة كانت محاولة ضغط لإجبار ميليشيا الحوثى للجلوس على طاولة المفاوضات مع الحكومة اليمنية الشرعية.