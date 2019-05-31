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"الاتصالات" تشارك بقمة "أفريقيا للإنترنت 2019" يونيو المقبل بأوغندا

الجمعة، 31 مايو 2019 07:00 م
"الاتصالات" تشارك بقمة "أفريقيا للإنترنت 2019" يونيو المقبل بأوغندا الإنترنت
كتبت هبة السيد

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تنعقد قمة أفريقيا للإنترنت 2019، فى الفترة من 9 إلى 21 يونيو، فى كامبالا بأوغندا، وينظم المركز الأفريقى لمعلومات الشبكة (AFRINIC) والمجموعة الأفريقية لمشغلى الشبكة AFNOG هذه القمة تشاركيًا، وذلك وفقا للموقع الإلكترونى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تشارك الوزارة بوفد خلال فعاليات القمة. 
 
 
وتعد القمة مؤتمر إقليمى سنوى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأصحاب المصلحة المتعددين، وهى أحد أهم الأحداث التعليمية والتجارية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى أفريقيا، حيث تتفاعل الجهات الفاعلة الرئيسية فى صناعة الإنترنت مع مجتمع الإنترنت العالمى. 
 
 
وتتضمن القمة مجموعة من الندوات وورش العمل والجلسات والمنتديات لتبادل المعرفة بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى أفريقيا.
 
 

أفريقيا للإنترنت

وزارة الاتصالات

قمة أفريقيا للانترنت

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