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الأنبا مكاريوس لشعب المنيا: التجمهر لا يليق واخضعوا للبابا

الجمعة، 31 مايو 2019 02:20 م
الأنبا مكاريوس لشعب المنيا: التجمهر لا يليق واخضعوا للبابا الانبا مكاريوس اسقف عام المنيا
سارة علام

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أرسل الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وأبو قرقاص خطابًا بخط يده لكهنة الإيبراشية، يطلب فيه عدم التجمهر أمام المطرانية بعد تأكيد البابا تواضروس الثانى على تقسيم الإيبراشية بين ثلاثة من الأساقفة بينهم الانبا مكاريوس.
 
وجاء فى نص الخطاب: "التجمهر والاحتجاج لا يليق بنا إنما الطاعة والخضوع لقداسة البابا وهو الأسقف الحقيقي للإيبراشية ومن جانبي أنا أول من يطيع قداسته وقد نبهت على العاملين في المطرانية عدم السماح بالتجمهر نهائيًا".
 
وكان البابا تواضروس قد أعلن عن عزمه تقسيم ايبراشية المنيا بعد وفاة الأنبا ارسانيوس مطران المنيا بسبب كثرة عدد كنائسها.

المنيا وابو قرقاص

انبا مكاريوس

تقسيم ايبراشية المنيا

الكنيسة

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