افتكروهم فى رمضان .. 5 شهداء شرطة يقدمون أرواحهم فداء للوطن بالبدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

صباح اليوم الرابع عشر من شهر يوليو، عام 2017، كانت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين المنطقة الأثرية بسقارة، مكونة من 5 أفراد شرطة، يتابعون الحالة الأمنية بمنطقة أبو صير بالبدرشين، ويؤدون عملهم كالمعتاد كل صباح، فى تأمين المنطقة السياحية الموكلين بحمايتها من المنقبين عن الاثار، أو المعتدين على أراضى الدولة، إلا أن هذا اليوم لم يمر كسابقه.

خلال مرور سيارة الشرطة "البوكس" التى يستقلها أفراد القوة الأمنية، كان ينتظرهم 3 أفراد ملثمين، يستقلون دراجة بخارية، بحوزتهم أسلحة نارية الية، انتهز المسلحين فرصة مرور السيارة بمدخل قرية أبو صير، وأطلقوا الأعيرة النارية تجاهها بكثافة، مما أسفر عن استشهاد القوة الأمنية البالغ عددهم 5 أشخاص، وهم كلا من " عبد اللطيف أحمد، وسيد أحمد، ورمضان نادى، ومحمد عبد الحليم، وأحمد ضاحى".



سيارة الشرطة التى تعرضت للهجوم الإرهابى

فور ارتكاب المتهمين الجريمة، تصادف مرور ضابط شرطة، حيث طارد المتهمين بمساعدة أهالى القرية، مما دفعهم للهرب، قبل استكمال مخططهم الإرهابى، ومحاولتهم حرق سيارة الشرطة، بسكب مادة مشتعلة عليها.



أهالى قرية أبو صير بموقع الحادث

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، نجحت فى الثأر لشهداء البدرشين، قبل مرور 15 يوما على الحادث الإرهابى، حيث تمكن رجال المباحث، من كشف هوية مرتكبى الجريمة، وتحديد مكان اختبائهم، داخل شقة سكنية مستأجرة بمدينة 6 أكتوبر.



موقع الحادث بالبدرشين

حاصرت قوة أمنية المتهمين بالشقة، ووقع تبادل لإطلاق الأعيرة النارية، مما أسفر عن مقتل المتهمين، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية خاصة بهم، بالإضافة إلى الأسلحة الخاصة بالشهداء، التى استولى الجناة عليها فور ارتكابهم الحادث.