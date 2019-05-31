"اضبط مخالفة".. أسلاك عمود إنارة عارية بمنطقة حى المصالح بقنا .. صور

قنا - وائل محمد

رصدت كاميرا اليوم السابع وجود أسلاك الكهرباء العارية بعمود إنارة، فى مخالفة كبيرة لشركة كهرباء قنا بالقرب من منطقة حى المصالح بجوار مديرية التربية والتعليم وتشكل خطراً حقيقيا على أمن وسلامة المارين فى الشارع.

وعبر عدد من المواطنين عن استيائهم من ترك شركة الكهرباء لأعمدة الإنارة عارية فى الشارع دون تغطيتها أو إخفائها بصورة تعرض المارة والأطفال للصعق بالكهرباء، حيث إن هذه الأعمدة تمتد وصولاً إلي ميدان بنزايون ومبنى محافظة قنا.



وقال محمد وافى إن ترك أعمدة الإنارة والأسلاك تخرج منها دون تغطيتها او إغلاقها ما يعرض حياة المواطنين لخطر الصعق الكهربائى، كما أن المنطقة توجد بالقرب منها مدرسة ابتدائى على بعد 300 متر.