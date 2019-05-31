إصلاح هبوط أرضى غرب الإسكندرية لتحقيق السيولة المرورية

وكلفت المهندسة سحر شعبان إدارة رخص المحلات بالحى بدراسة الشكوى وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

فأنتقلت إدارة رخص المحلات لموقع البلاغ، وتم تحرير محضر ضد المخالفين، وتم تنفيذ قرار الغلق لإدارة المقهى بدون ترخيص كما يتضرر المواطنين من الأبخرة والضوضاء التي تُسببها المقهى بالإضافة إلى التلوث السمعي والبصرى النتاج عنها.

يأتى هذا فى إطار فرض الإنضباط والإلتزام بالقوانين بنطاق الحى والإستجابة العاجلة لشكاوى المواطنين والعمل على إزالة أسبابها.

من جهه أخرى، تشهد شوارع حى الجمرك منذ 12 يوم حملات يومية مستمرة لتطبيق قرار الغرامات الفورية على إشغالات الطريق.

وتم تحصيل المخالفات نقديًا التي تجاوزت بعد إنتهاء اليوم الثانى عشر من الحملات اليومية الـ200 ألف جنيه، ولقد تم المرور خلال الحملة على شارع الشوربجى وشوراع المنشية؛ ميدان عرابى والصحافة والشيخ سليمان وإبراهيم الموصيلى وابن سينا وميدان المرصد فرنسا.

كما تم التحفظ على العديد من الإشغالات والمخالفات منها، عدد من الكراسى مختلفة الأشكال والأحجام وترابيزات خشب وإستاندات حديد وغيرها من التعديات وإيداعها ديوان عام الحى.

وتأتى الحملات فى ضوء قرار المحافظ رقم 17 لعام 2019م بفرض غرامات يومية على مستغلى الطريق العام وإزالة الإشغالات لردع المخالفين وضبط الشارع، وذلك بالتنسيق مع إدارة الإيرادات المركزية وإدارات، إشغال الطريق والمتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع والإيرادات ورخص المحلات بالحى.