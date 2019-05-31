إصلاح الهبوط المفاجىء بجوار البيارة الرئيسية لخط الصرف الصحى بدسوق

وأضاف مرسي، بالتنسيق بين شركة الصرف الصحى والوحدة المحلية، تم الكشف عن الخط والبيارة وتم تغيير الماسورة واصلاح بيارة الصرف وشفط الرواسب من الخط بالكامل، وتم الانتهاء من العمل والتركيب وتشغيل الخط بصورة طبيعية، لرفع كفاءة مرفق الصرف الصحى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بدسوق.

وأكد رئيس مدينة دسوق على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، جارى استكمال أعمال توصيل خطوط الغاز تمهيداً للرصف بقرية قونة،وتم وضع طبقة السن وأعمال الحفر لوضع مواسير توصيل الغاز الطبيعي وتسوية الطريق ورش طبقة المازوت والتجهيز لوضع طبقة الأسفلت، وذلك لرفع كفاءة الطرق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.