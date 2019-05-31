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الجمعة، 31 مايو 2019 08:52 م
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إصلاح الهبوط المفاجىء بجوار البيارة الرئيسية لخط الصرف الصحى بدسوق

الجمعة، 31 مايو 2019 08:30 م
إصلاح الهبوط المفاجىء بجوار البيارة الرئيسية لخط الصرف الصحى بدسوق إصلاح هبوط مفاجى بجوار البيارة الرئيسية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أكد  اللواء خالد مرسى، رئيس مركز ومدينة دسوق، أنه تابع العمل بمنظومة النظافة، وإصلاح هبوط مفاجى بجوار البيارة الرئيسية لخط الصرف الصحى والتى تخدم مناطق تقسيم رجب ومساكن المرور بشارع ابو طاحون مما أدى الى انسداد الخط. 

وأضاف مرسي، بالتنسيق بين شركة الصرف الصحى والوحدة المحلية، تم الكشف عن الخط والبيارة وتم تغيير الماسورة واصلاح بيارة الصرف وشفط الرواسب من الخط بالكامل، وتم الانتهاء من العمل والتركيب وتشغيل الخط بصورة طبيعية، لرفع كفاءة مرفق الصرف الصحى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بدسوق.

وأكد رئيس مدينة دسوق على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، جارى استكمال أعمال توصيل خطوط الغاز تمهيداً للرصف بقرية قونة،وتم وضع طبقة السن وأعمال الحفر لوضع مواسير توصيل الغاز الطبيعي وتسوية الطريق ورش طبقة المازوت والتجهيز لوضع طبقة الأسفلت، وذلك لرفع كفاءة الطرق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

 


كفر الشيخ

هبوط ارضى

دسوق

الصرف الصحى

مركز ومدينة قلين

بيارة

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