إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم بالوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أصيب 8 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارة أجرة وشاحنة نقل عند مدخل مدينة باريس بمحافظة الوادى الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى باريس التكاملى، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد كمال سالم مدير أمن الوادى الجديد يفيد بوقوع حادث تصادم عند مدخل مدينة باريس بين سيارة أجرة وشاحنة بالقرب من مدخل مدينة باريس، ما أسفر عن إصابة كل من عبير عادل باريسى 26 سنة، مالك محمد سعيد 7 أيام، مليكة محمد سعيد 7 أيام، أسماء عادل باريسى ساسى 25 سنة، عادل باريسى ساسى 56 سنة، تحية سليم محمد 48 سنة، تسنين أسامة فتحى 3 سنوات، سعيد محمد سعيد سنتين ونصف وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفى باريس التكاملى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالحادث وأحيل الى النيابة لمباشرة التحقيق.