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إسبانيا تعتقل داعشى متورط فى تنظيم عودة الإرهابيين من سوريا والعراق

الجمعة، 31 مايو 2019 03:54 م
إسبانيا تعتقل داعشى متورط فى تنظيم عودة الإرهابيين من سوريا والعراق
كتبت فاطمة شوقى

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ألقت الشرطة الوطنية القبض على شخص فى مدريد يجرى التحقيق معه لتورطه فى إرسال إرهابيين من سوريا والعراق إلى إسبانيا، وتأسيس شبكة لاعادة الارهابيين إلى دول القارة الأوروبية، كما قام بتحويل أموال إلى مناطق الصراع لتغطية رحلات المتطرفين.
 
 
ووفقا لصحيفة "الاسبانيول" الإسبانية فإن المتهم كان داخل الجهاز المالى لتنظيم داعش الإرهابى ، وكانت يتولى مهمة إرسال الاموال من شبكات تتعاون مع الارهابيين فى سوريا، لتنظيم عودة المتطرفين الاجانب إلى الأراضى الأوروبية والإسبانية، وذلك بالتزامن مع الهزائم العسكرية التى عانى منها داعش فى المنطقة.
 
وتم إرسال الأموال من خلال أنواع مختلفة من المعاملات المالية، على الرغم من أن وسيلة الحوالة التى كانت سائدة بشكل غير رسمى الذى يسمح بإرسال الأموال فى أى مكان فى العالم خارج النظام المالى العادى والإشراف الإدارى.
 
 
وفى الحوالة، يتم استخدام شبكة من الوسطاء الذين يتقاضون عمولة عن استخدام أعمالهم لتحويل الأموال إلى البلد المطلوب، يتسلمها وسيط فى بلد المقصد ويقوم بتسليمها إلى المستلم النهائى الذى يتعرف على رمز يتعرف على الأطراف المشاركة فى المعاملة.
 
وتم تنفيذ العملية تحت إشراف المحكمة المركزية للتعليم رقم 1 وتنسيق مكتب المدعى العام للمحكمة الوطنية، بالتعاون مع يوروبول.
 

اسبانيا

الارهاب

داعش

سوريا

العراق

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