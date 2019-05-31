إحباط مشاجرة بأسلحة نارية بين عائلتين بقنا وضبط 6 متهمين

كتب محمود عبد الراضى _ أحمد حسنى

نجحت قوات الأمن بمحافظة قنا، من إحباط مشاجرة بالأسلحة النارية، لخلافات الجيرة، وضبط 6 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية.

بدأت الواقعة بورود معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا، لقيام أفراد عائلتين بناحية العزيزية بدائرة مركز شرطة دشنا، بإعداد وتجهيز أسلحة نارية بقصد التشاجر فيما بينهم لخلافات الجيرة.

وبتقنين الإجراءات تم شن حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائى مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بقنا، أسفرت جهودها عن ضبط عدد 6 أشخاص طرفى النزاع، وبحوزتهم " 2 بندقية آلية- 2 بندقية رصاص"، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الدفاع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.