أهمها الرضاعة الطبيعية منذ الولادة.. 6 رسائل للأمهات من وحدات الرعاية الصحية

أطلقت وحدات الرعاية سلسلة من الرسائل الصحية الهامة للأمهات لتوفير رعاية صحية سليمة إلى الأطفال حديثى الولادة.
"اليوم السابع" يستعرض الرسائل الصحية الخاصة بصحة الأمهات كما يلى:
- ارضعى طفلك رضاعة طبيعية منذ لحظة الولادة حتى الشهر السادس .
- بإمكان معظم الامهات أن يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية بالتشجيع والتوجيه والمساعدة العملية .
- التغذية بالثدى مفيدة للاثنان معا، الآم والطفل الصغير، فهى تقوى الرباط بينهم .
- لبن السرسوب (المسمار) بكميته القليلة سائل مناعى وغذائى متكامل فاحرصى على إرضاعه لطفلك .
- لا يحتاج الطفل الذى يرضع رضاعة طبيعية الى أى سوائل أو أغذية فى الشهور الستة الأولى حتى ولو كان المناخ حارا.
- تكرار الرضاعة للطفل ليلا ونهارا وكلما زادت الرضاعة زاد ادرار اللبن.
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