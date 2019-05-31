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أضرار كثرة شرب القهوة أهمها ارتفاع ضغط الدم

الجمعة، 31 مايو 2019 05:00 ص
أضرار كثرة شرب القهوة أهمها ارتفاع ضغط الدم أضرار القهوة
كتب بيتر إبراهيم

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في بعض الأحيان يكون من الصعب العثور على التأثيرات الضارة للكافيين لأنه يحتوى على العديد من الفوائد.

وفيما يلي كشف الموقع الطبى الأمريكى “caffeineinformer” عن بعض الدراسات التي خلصت إلى أن الكافيين يمكن أن يكون خطيرًا على صحة الشخص.

بحث يظهر تأثيرات ضارة للكافيين
 

وجدت دراسة أن أكثر من 4 أكواب من القهوة مرتبطة بالموت المبكر، حيث إن الرجال الذين شربوا أكثر من أربعة أكواب من القهوة كانوا أكثر عرضة بنسبة 21٪ للوفاة الناجمة عن جميع الأسباب.

استهلاك الكافيين قد يرفع ضغط الدم
 

أولئك الذين يعانون بالفعل من ارتفاع ضغط الدم وأولئك الذين لا يستهلكون عادة الكافيين، لديهم خطر مرتفع للإصابة بارتفاع ضغط الدم.

زيادة خطر الاصابة بالنوبات القلبية بين الشباب.

كشفت دراسة أجراها الدكتور لوسيو موس أن البالغين الصغار الذين تم تشخيص إصابتهم بارتفاع ضغط الدم المعتدل لديهم أربعة أضعاف خطر الإصابة بنوبة قلبية إذا تناولوا كمية من الكافيين تعادل 4 أكواب من القهوة.

الكافيين مرتبط بهجمات النقرس.

أظهرت هذه الدراسة أن الأشخاص الذين يتعاطون مع المشروبات التي تحتوي على الكافيين يزيدون من خطر إصابتهم بالنقرس.

الكافيين يمكن أن يسبب سلس البول

أظهرت دراسة من جامعة ألاباما أن النساء اللائي يستهلكن الكثير من الكافيين أكثر عرضة بنسبة 70٪ للإصابة بالسلس.

الكافيين قد يسبب الأرق

الكافيين في نظام الشخص عند النوم يمكن أن يحاكي أعراض الأرق.


أضرار القهوة

اضرار الافراط فى تناول القهوة

اضرار الافراط فى القهوة

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