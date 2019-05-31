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أسعار الخضروات اليوم الجمعة 31-5-2019 بسوق العبور

الجمعة، 31 مايو 2019 01:32 م
أسعار الخضروات اليوم الجمعة 31-5-2019 بسوق العبور سوق خضار
كتب هانى الحوتى

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استقرت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 31-5-2019، طبقاً لأسعار الجملة بسوق العبور وفق تحديثات الموقع الرسمى.
 
وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 2 – 5 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 1.5 – 3 جنيهات، وبلغ سعر الخيار الصوب من 2 – 4 جنيهات، وبلغ سعر الجزر ما بين 2.5 – 5 جنيها، وبلغ سعر البطاطس ما بين 2.4- 4 جنيهات للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 2 – 3 جنيه للكيلو.
 
وسجلت أسعار الكوسة ما بين 2 – 3 جنيها للكيلو، والفاصوليا ما بين 6 - 9 جنيها، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 2 إلى 4 جنيها، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 2.5 – 5 جنيه، وبلغ سعر الملوخية من 3 - 6 جنيهات.
 

اسعار الخضروات

اسعار الخضار

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