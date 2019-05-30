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7 معايير وضعها "الأعلى للإعلام" للمحتوى الموجـه للطفل.. تعرف عليها

الخميس، 30 مايو 2019 01:30 ص
7 معايير وضعها "الأعلى للإعلام" للمحتوى الموجـه للطفل.. تعرف عليها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
كتب محمد السيد
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حدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عددًا من المعايير والضوابط الملزمة للصحفيين والإعلاميين المصريين، والتى تحدد ضوابط العمل عند العمل على محتوى إعلامى موجه للطفل، وهى كالآتى:

 

- الحرص على تقديم القيم والفضائل التى يحرص المجتمع على تنميتها فى الأطفال.

- الابتعاد عن تقديم الموضوعات التى تتضمن العنف التى تساعد على عدوانيتهم وإفراطهم فى النشاط.

- الحرص على أن يكون للطفل دور فعال فيما يقدم له من برامج وألا يقتصر دوره على المتلقى السلبى إلا فى أضيق الحدود.

- أن تساعد البرامج المقدمة للأطفال على تحقيق انتمائهم لوطنهم وحضارتهم، بالإضافة لما تحققه من متعة وبهجة وتعليم وإعداد للتعامل مع عالم الغد.

- التوازن بين موضوعات الخيال المقدمة وموضوعات الواقع حتى لا يعيش الطفل فى عالم من الأوهام والخيالات بعيداً عن الخبرات الواقعية التى تهم حياته ومجتمعه.

- عدم الاعتماد بشكل أساسى على البرامج الأجنبية لما تحتويه من ثقافات وسلوكيات تخالف عاداتنا وتقاليدنا.

- مراعاة المستويات اللغوية للطفل.


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