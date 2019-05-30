7 معايير وضعها "الأعلى للإعلام" للمحتوى الموجـه للطفل.. تعرف عليها

كتب محمد السيد

حدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عددًا من المعايير والضوابط الملزمة للصحفيين والإعلاميين المصريين، والتى تحدد ضوابط العمل عند العمل على محتوى إعلامى موجه للطفل، وهى كالآتى:

- الحرص على تقديم القيم والفضائل التى يحرص المجتمع على تنميتها فى الأطفال.

- الابتعاد عن تقديم الموضوعات التى تتضمن العنف التى تساعد على عدوانيتهم وإفراطهم فى النشاط.

- الحرص على أن يكون للطفل دور فعال فيما يقدم له من برامج وألا يقتصر دوره على المتلقى السلبى إلا فى أضيق الحدود.

- أن تساعد البرامج المقدمة للأطفال على تحقيق انتمائهم لوطنهم وحضارتهم، بالإضافة لما تحققه من متعة وبهجة وتعليم وإعداد للتعامل مع عالم الغد.

- التوازن بين موضوعات الخيال المقدمة وموضوعات الواقع حتى لا يعيش الطفل فى عالم من الأوهام والخيالات بعيداً عن الخبرات الواقعية التى تهم حياته ومجتمعه.

- عدم الاعتماد بشكل أساسى على البرامج الأجنبية لما تحتويه من ثقافات وسلوكيات تخالف عاداتنا وتقاليدنا.

- مراعاة المستويات اللغوية للطفل.