68 شركة تجتمع مع "المالية والتجارة" لبحث خصم مستحقات دعم الصادرات من الضرائب

كتب – إسلام سعيد

كشف خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للكيماويات، عن اجتماع لعدد 68 شركة من 6 قطاعات وهى "الكيماويات – الملابس – الغذائية – الغزل والنسيج – الحاصلات الزراعية ــ الهندسية" مع اللجنة المشكلة برئاسة أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات، لبحث خصم مستحقات الشركات المصدرة من الضرائب، وتضم اللجنة ممثلين من وزارة المالية والتجارة.

وأضاف أبو المكارم فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الاجتماع مقرر له اليوم الخميس بمقر وزارة المالية، ويأتى نتيجة للقاء تم عقده بين وزارة التجارة والصناعة مع رؤساء المجالس التصديرية لبحث آخر مستجدات النسخة الجديدة من برنامج رد أعباء التصدير، والمستحقات المتأخرة للشركات.

وأشار رئيس المجلس التصديرى للكيماويات، إلى أن هذا الاجتماع هو الأول للشركات لبحث سبل تسوية مستحقاتها من الصندوق مقابل التزاماتها الضريبية المستحقة لمصلحة الضرائب، لافتًا إلى أن الخصم سيكون من جميع أنواع الضرائب منها القيمة المضافة والضريبة العقارية والأرباح التجارية والصناعية.

وأضاف أن هذه الآلية تمثل المرحلة الأولى من مجموعة الآليات التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات المجالس التصديرية مع مجلس الوزراء لتسوية مستحقات الشركات من برنامج رد الأعباء والتى اقتربت من 21 مليار جنيه.

وأشار إلى أن التسوية ستتضمن مستحقات الشركات مقابل باقي أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية، بالإضافة إلى مستحقات جهات حكومية اخرى مثل التأمينات الاجتماعية والكهرباء.