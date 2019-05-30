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6 إجراءات تعطى المستثمر الأجنبى حق الإقامة فى مصر.. تعرف عليها

الخميس، 30 مايو 2019 01:00 ص
6 إجراءات تعطى المستثمر الأجنبى حق الإقامة فى مصر.. تعرف عليها وزارة الاستثمار
كتب عبد الحليم سالم
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سهلت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، إجراءات عملية إقامة الأجانب بصورة مؤقتة فى مصر أو من يرغب فى تجديد الإقامة أو استقدام مساعدين.

وحددت الوزارة عددًا من الإجراءات يمكن استكمالها إلكترونيًا لأى مستثمر يرغب فى الإقامة فى مصر لفترة تتراوح من 6 أشهر إلى عام تعرف عليها.

1.التقدم بطلب مطبوع على ورق الشركة المؤسسة فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باسم رئيس قطاع خدمات الاستثمار موقع ممن يحق له التوقيع ومختوم بخاتم الشركة بمنح إقامة مستثمر.

2.يتم إرفاق صورة من جواز السفر.

3.يتم تقديم سجل تجارى أو شهادة بيانات حديثة لم يمر عليها 3 أشهر تضم اسم المستفيد من الإقامة وجنسيته وصفته وصلاحياته ورأس المال المصدر للشركة.

4.فى شركات الأشخاص تقدم شهادة إيداع 25% من رأس مال الشركة، وفى حالة المنشآت الفردية، تقدم شهادة بنكية تفيد بوضع وديعة لمدة عام بقيمة 200 ألف دولار.

5.المشروعات التى مر عليها عام، والتى لم تبدأ النشاط، تقدم صورة ضوئية من المستندات الجدية.

6.يتم تقديم توكيل رسمى بالشهر العقارى من رئيس مجلس الإدارة أو من له حق التوقيع يتضمن إنهاء إجرءات الإقامة أو التعامل مع الجهات الحكومية كما يمكن ذلك من خلال تفويض.

 


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