5 طرق تساعد علي منع انتشار الصدفية فى الجسم

كتبت فاطمة خليل

الصدفية من الأمراض الجلدية الشائعة ويندرج المرض ضمن اضطرابات المناعة الذاتية ويعتبر إنتاج مفرط لخلايا الجلد وتراكمها مما يؤدي إلى ظهور بقع حمراء وجافة وسميكة فى الجلد، وهناك بعض الأشياء التى تحفز ظهورالصدفية، لذا يجب تجنبها قدرالإمكان، فى هذا التقرير نقدم 5 طرق تمنع انتشار الصدفية فى جسمك، بحسب موقع step to health.

ومن الأشياء التى تفعلها وقد تحفز الصدفية وتعمل على انتشارها: التهابات في أي جزء من الجسم، استهلاك السجائر، الحروق، العصبية والتوتر، الهواء الجاف، بعض الأدوية، نقص فيتامين د، زيادة الوزن أو السمنة.

5 طرق تمنع انتشار الصدفية فى جسمك



اعتماد نظام غذائي صحي



يعد المحافظة على نظام غذائي صحي إحدى الطرق الأساسية التي يجب عليك الالتزام بها لمنع تفشي مرض الصدفية أو تفاقمه.

قلل من الجلوتين وأي طعام آخر قد يسبب تهيج الجلد.

قم بزيادة تناولك للأطعمة الغنية بأوميجا 3 وفيتامين د ومضادات الأكسدة مثل: الخضروات والفواكه وزيت السمك.

الإقلاع عن التدخين



التبغ ضارلمرضى الصدفية، يتم تصنيفه كواحد من الأسباب الرئيسية لتفشي الصدفية، إذا كنت تدخن وترغب في تحسين هذه الحالة، فقم بالإقلاع عن التدخين أو تقليله إلى الحد الأدنى.



الصدفية

حماية بشرتك



تلعب العناية بالبشرة دورًا مهمًا في الوقاية من تفشي مرض الصدفية، لأن هذا المرض يؤثر بشكل مباشر على صحتك، يجب تعزيزالعادات من أجل حمايته من العوامل البيئية مثل: حروق الشمس والتلوث التى سوف تزيد من حدة الأعراض.

ضع واقي الشمس على بشرتك كل يوم.

الحفاظ على بشرتك رطبة بشكل جيد باستخدام كريم للبشرة الحساسة.

ابق رطباً من خلال استهلاك الكثير من السوائل طوال اليوم.

حاول علاج أي من الجروح أو الخدوش ومنحهم العلاج المناسب للشفاء السريع.

تجنب استخدام العطورأوغيرها من المواد الكيميائية القاسية.

ابتعد عن الاستحمام بالماء الساخن.



مرض الصدفية

تقليل التوتر والإجهاد



من الشائع جدًا أن تصبح الصدفية أسوأ عندما تشعر بالتوتر. أوعندما لا يبدو أنها تتحسن، ومع ذلك، من المهم أن تبقي الإجهاد تحت السيطرة لأن له تأثير سلبي على هذه الحالة.

النوم جيدا



يجب أن تنام ما لا يقل عن 7 إلى 8 ساعات في اليوم دون انقطاع لمنع تفشي مرض الصدفية.

التمسك بجدول نوم مناسب سيعزز نظام المناعة لديك، ويخفف من التوتر ويساعدك على الحفاظ على وزنك الأمثل، كل هذا له تأثير إيجابي للغاية عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على الصدفية.