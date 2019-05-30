سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 02:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل أوقاف الفيوم يعين إمامين لكل ساحة عيد فى مختلف المدن والقرى

الخميس، 30 مايو 2019 01:36 م
وكيل أوقاف الفيوم يعين إمامين لكل ساحة عيد فى مختلف المدن والقرى ساحات الصلاه-ارشيفية
الفيوم – رباب الجالي
إضافة تعليق
قال الدكتور حسني أبو حبيب،وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم،فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تجهيز 167 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر  موزعين علي كافة قري ومراكز المحافظة لافتا الي أنه تم تخصيص إمامين لكل ساحة أحدهما أساسي  والآخر احتياطي ،على ان تكون الساحات موزعة بواقع 3 ساحات ببندر أول الفيوم،و4 ساحات ببندر ثان،و36 ساحة بمركز الفيوم،و33 ساحة بمركز ومدينة سنورس،و11 ساحة بمركز ومدينة أبشواى،و37 ساحة بمركز ومدينة إطسا،و24 ساحة بمدينة ومركز طامية،و6 ساحات بمركز يوسف الصديق،و13 ساحة بالشواشنة.
 
ولفت وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم الي أنه تم التنبيه والشديد علي الأئمة بعدم الخروج في خطبة العيد عن الأمور التي حددتها وزارة الأوقاف والحديث عن البر والتراحم وصلة الأرحام ونبذ الخصام.
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

بدء تجهيزات صلاة العيد وغرفة عمليات بحى المعادى استعدادًا لاستقبال عيد الفطر

357 ساحة لصلاة العيد ومنع صناديق التبرعات ومحاضرات يومية بمساجد كفر الشيخ

حظر جمع التبرعات بمساجد الشرقية وتخصيص 442 ساحة لصلاة العيد

مواجهات حاسمة للتصدى لإقامة صلاة العيد خارج الساحات والمساجد المحددة

الفيوم

صلاة عيد الفطر

أوقاف الفيوم

تجهيز ساحات الصلاة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة