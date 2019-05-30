وكيل أوقاف الفيوم يعين إمامين لكل ساحة عيد فى مختلف المدن والقرى

الفيوم – رباب الجالي

قال الدكتور حسني أبو حبيب،وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم،فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تجهيز 167 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر موزعين علي كافة قري ومراكز المحافظة لافتا الي أنه تم تخصيص إمامين لكل ساحة أحدهما أساسي والآخر احتياطي ،على ان تكون الساحات موزعة بواقع 3 ساحات ببندر أول الفيوم،و4 ساحات ببندر ثان،و36 ساحة بمركز الفيوم،و33 ساحة بمركز ومدينة سنورس،و11 ساحة بمركز ومدينة أبشواى،و37 ساحة بمركز ومدينة إطسا،و24 ساحة بمدينة ومركز طامية،و6 ساحات بمركز يوسف الصديق،و13 ساحة بالشواشنة.

ولفت وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم الي أنه تم التنبيه والشديد علي الأئمة بعدم الخروج في خطبة العيد عن الأمور التي حددتها وزارة الأوقاف والحديث عن البر والتراحم وصلة الأرحام ونبذ الخصام.