سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 11:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وكالة سبوتنيك :أمريكا نقلت 30 داعشى من سوريا إلى العراق سراً لمحاكمتهم

الخميس، 30 مايو 2019 10:08 م
وكالة سبوتنيك :أمريكا نقلت 30 داعشى من سوريا إلى العراق سراً لمحاكمتهم أبو بكر البغدادى - زعيم تنظيم داعش
كتب: أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نقلت الولايات المتحدة الأمريكية فى سرية ما لا يقل عن 30 شخصا يشتبه فى أنهم من مقاتلى تنظيم "داعش" الأجانب الذين اعتقلوا فى سوريا العام الماضى  لمحاكمتهم فى العراق، حسبما قالت وكالة سبوتنيك الروسية.

وأدانت محاكم عراقية ثلاثة من هؤلاء الرجال بالانتماء إلى تنظيم "داعش" وقضت بإعدامهم، وحكمت على خمسة منهم بالسجن المؤبد. وقال أربعة منهم إنهم تعرضوا للتعذيب فى السجن ، ونفى جهاز مكافحة الإرهاب العراقى تسلم معتقلين من سوريا فى عامى 2017 و2018، ونفى مزاعم المحتجزين بتعرضهم للتعذيب.

وفى حين لم يتم حسم مصير الآلاف من مقاتلى تنظيم "داعش" الذين تم أسرهم فى سوريا، فقد تم نقل نحو 30 متشددا أجنبيا مشتبها بهم إلى العراق فى عامى 2017 و2018، بعد أن اعتقلتهم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، وذلك وفقا لوثائق محكمة عراقية وسجلات اعتقال أمريكية ومصادر مخابرات ومصادر قضائية، وكذلك أشخاص مطلعين على الأمر.

 

 


العراق

سوريا

امريكا

داعش

محاكمة الدواعش فى العراق

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مقالات صحف الخليج.. حمود أبو طالب يتحدث عن الاستهبال الإيرانى.. خالد السليمان يطالب بإعدام دواعش فرنسا.. عبد الرحمن الراشد يرصد دور واشنطن فى تفعيل الجبهة السورية.. خليل حسين: بريطانيا بعد تيريزا ماى

الثلاثاء، 28 مايو 2019 10:00 ص

القوات العراقية تلقى القبض على 5 دواعش غرب الموصل

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 11:20 ص

خبراء عن ظهور ابو بكر البغدادي : يحاول دعم ما تبقى من دواعش بعد هزائم سوريا والعراق

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 10:22 ص

سريلانكا تحارب الإرهاب.. انتحارى يقتل 15 فى مخبأ دواعش أثناء مداهمة الشرطة.. وإيقاف 20 مشتبها بتورطهم فى تفجيرات الفصح وإلغاء قداس الأحد.. والولايات المتحدة ترفع مستوى التحذير من السفر وتتوقع هجمات جديدة

السبت، 27 أبريل 2019 02:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

اليوم السابع: السيسى يتصدى للتمييز والكراهية بقمة مكة المكرمة

اليوم السابع: السيسى يتصدى للتمييز والكراهية بقمة مكة المكرمة

موجز أخبار مصر للساعة 6.. إجازة العيد 3 أيام للحكومة ويومان للقطاع الخاص

موجز أخبار مصر للساعة 6.. إجازة العيد 3 أيام للحكومة ويومان للقطاع الخاص

أسرار رحلات الكبار على الطائرات الخاصة.. مضيفات طيران تكشفن حياة الأغنياء فى السماء.. نجوم البوب يحتفلون بأعياد ميلادهم جوا.. الأثرياء يصطحبون أسلحة وجثث موتى.. ومضيفة قدمت وجبة عشاء بمليون جنيه إسترلينى (صور)

أسرار رحلات الكبار على الطائرات الخاصة.. مضيفات طيران تكشفن حياة الأغنياء فى السماء.. نجوم البوب يحتفلون بأعياد ميلادهم جوا.. الأثرياء يصطحبون أسلحة وجثث موتى.. ومضيفة قدمت وجبة عشاء بمليون جنيه إسترلينى (صور)

صرف مرتبات موظفى الدولة يوم 23 يونيو.. وزيادة أيام الصرف بمناسبة الأعياد

صرف مرتبات موظفى الدولة يوم 23 يونيو.. وزيادة أيام الصرف بمناسبة الأعياد

شاهد فى دقيقة.. "طهران ـ واشنطن" نيران الغضب فى مواجهة السيناريوهات المفتوحة

شاهد فى دقيقة.. "طهران ـ واشنطن" نيران الغضب فى مواجهة السيناريوهات المفتوحة

من الكلاسيك لأحدث تقاليع.. شاهد كيف تغير تصميم وألوان غرف المعيشة خلال عقود

من الكلاسيك لأحدث تقاليع.. شاهد كيف تغير تصميم وألوان غرف المعيشة خلال عقود

قطط مجرمة.. صور طريفة تكشف حيوانات أليفة "متلبسة بالجريمة"

قطط مجرمة.. صور طريفة تكشف حيوانات أليفة "متلبسة بالجريمة"

مهارة غريبة.. فتاة تفتخر بقدرتها على القفز فوق الأسوار .. شوف الصور

مهارة غريبة.. فتاة تفتخر بقدرتها على القفز فوق الأسوار .. شوف الصور

حظك اليوم الخميس 30/ 5/ 2019 برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. نجاح قادم

حظك اليوم الخميس 30/ 5/ 2019 برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. نجاح قادم

حظك اليوم الخميس 30/ 5/ 2019 برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اقضى وقت أطول مع عائلتك

حظك اليوم الخميس 30/ 5/ 2019 برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اقضى وقت أطول مع عائلتك

الحب يشفى.. قصة امرأة أذاها التنمر حول جسدها وأصلح نفسيتها زوجها

الحب يشفى.. قصة امرأة أذاها التنمر حول جسدها وأصلح نفسيتها زوجها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة