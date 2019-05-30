وكالة سبوتنيك :أمريكا نقلت 30 داعشى من سوريا إلى العراق سراً لمحاكمتهم

كتب: أحمد علوى

نقلت الولايات المتحدة الأمريكية فى سرية ما لا يقل عن 30 شخصا يشتبه فى أنهم من مقاتلى تنظيم "داعش" الأجانب الذين اعتقلوا فى سوريا العام الماضى لمحاكمتهم فى العراق، حسبما قالت وكالة سبوتنيك الروسية.

وأدانت محاكم عراقية ثلاثة من هؤلاء الرجال بالانتماء إلى تنظيم "داعش" وقضت بإعدامهم، وحكمت على خمسة منهم بالسجن المؤبد. وقال أربعة منهم إنهم تعرضوا للتعذيب فى السجن ، ونفى جهاز مكافحة الإرهاب العراقى تسلم معتقلين من سوريا فى عامى 2017 و2018، ونفى مزاعم المحتجزين بتعرضهم للتعذيب.

وفى حين لم يتم حسم مصير الآلاف من مقاتلى تنظيم "داعش" الذين تم أسرهم فى سوريا، فقد تم نقل نحو 30 متشددا أجنبيا مشتبها بهم إلى العراق فى عامى 2017 و2018، بعد أن اعتقلتهم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، وذلك وفقا لوثائق محكمة عراقية وسجلات اعتقال أمريكية ومصادر مخابرات ومصادر قضائية، وكذلك أشخاص مطلعين على الأمر.