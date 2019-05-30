الرئيسية أخبار عربية وصول ملك البحرين إلى جدة استعدادًا للمشاركة فى القمتين العربية والإسلامية الخميس، 30 مايو 2019 07:52 م ملك البحرين أ ش أ إضافة تعليق وصل الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، اليوم الخميس، إلى جدة استعدادًا للمشاركة في القمتين العربية والإسلامية. ذكرت ذلك قناة "الإخبارية السعودية" في نبأ عاجل دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد. إضافة تعليق الموضوعات المتعلقة ملك البحرين يصادق على قانون "حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية" ملك البحرين: جاهزون للتعامل مع كل ما يهدد أمن واستقرار البلاد ملك البحرين جدة القمة العربية لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة 2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟ شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات
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