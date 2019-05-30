سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 03:06 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

هل يستطيع جسم المرأة إنتاج الحليب حال عدم الحمل

الخميس، 30 مايو 2019 01:30 م
هل يستطيع جسم المرأة إنتاج الحليب حال عدم الحمل هل يستطيع جسم المرأة إنتاج الحليب فى حالة عدم الحمل
كتبت إيناس البنا
إضافة تعليق

من المعروف أن حليب ثدى الأم يرتبط بالحمل والولادة وهى عملية طبيعية تحدث عند الولادة لإرضاع الطفل لمدة 6 أشهر على الأقل.

ووفقا لموقع "womenshealthmag " فإنه يمكن للمرأة أن تنتج الحليب عندما لا تكون حاملا، حيث يمكن أن تتسبب العديد من الأشياء فى إنتاج الحليب، مثل بعض الأدوية والمكملات الغذائية، والحلمات المهيجة أو الأمراض.

يُطلق على إنتاج الحليب أثناء الحمل اسم "الجرة الجليدية"، ويحدث إنتاج الحليب هذا لعدة أسباب، منها بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب أو أدوية ضغط الدم التى تحفز إنتاج الحليب، كما تسبب المخدرات أيضًا نزول الحليب فى ثدى المرأة دون حمل، خاصة الماريجوانا أو العقاقير التى تعتمد على الأفيون، وكذلك بعض المكملات العشبية.

وفقًا للموقع فأنه من المرجح أن يحدث أيضا إنتاج الحليب مع تقدم المرأة فى السن أو حدوث المزيد من حالات الحمل ما يعمل على إفراز حليبى من الثدى.

اسباب انتاج الحليب فى حال عدم الحمل
اسباب انتاج الحليب فى حال عدم الحمل

 

عوامل الخطر من إنتاج الكثير من الحليب

أوضح تقرير الموقع أن الإنتاج غير المناسب للحليب قد يكون له أسباب كامنة أكثر خطورة، مثل مرض الغدة الدرقية أو أمراض الكلى.

فى هذه الحالة يجب أن تكون المرأة على دراية بالأعراض الأخرى للأمراض، مثل الاختلالات الهرمونية التى تسبب عدم انتظام الدورة الشهرية وحب الشباب، كما يمكن أن تسبب مشكلة فى الغدة النخامية، التى تنتج الهرمونات وخاصة تلك التى تشارك فى الحمل، إنتاج الحليب أيضا .


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

اعرف جسمك.. هرمون البرولاكتين مسئول عن الخصوبة وإنتاج الحليب بالثدى المرأة

8 أطعمة لزيادة حليب الثدى بفترة الرضاعة الطبيعية

اعراض ارتفاع هرمون الحليب منها عدم انتظام الدورة الشهرية

س و ج.. كيف يؤثر هرمون الحليب على وزن المرأة؟

صحتك فى وصفة لعلاج نقص حليب الثدى أثناء الرضاعة الطبيعية

حليب الثدى

الغدة النخامية

الاختلالات الهرمونية

مضادات الاكتئاب


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة