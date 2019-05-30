ننشر أسماء العشرة الأوائل فى الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

حصل "اليوم السابع" على أسماء العشرة الأوائل فى الشهادة الإعدادية بمحافظة البحر الأحمر، حيث اعتمدها اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر اليوم الخميس بنسبة نجاح 74.5%.

وكانت أسماء العشرة الأولى فى الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة البحر الأحمر كالتالى.

1- رؤى حسام الدين عبد الفتاح محجوب، مدرسة الميناء الأعدادية بالغردقة؛ بمجموع 279.5 " الأولى "

2- -ندى أنور أسماعيل محمد، مدرسة عمرو بن العاص الاعدادية بسفاجا، بمجموع 279.5 " الأولي مكرر "

3- الاء أحمد عبد الحي مصطفى، مدرسة الميناء الأعدادية بالغردقة؛ بمجموع 279.5 " الأولى مكرر "

4- مريم محمود عبد العال محمد، مدرسة الغردقة الرسمية للغات، بمجموع 279.5 " الأولى مكرر "

5- أمنية أحمد جاد أحمد، مدرسة فاطمة الزهراء الأعدادية بالقصير، بمجموع " 279" " المركز الخامس "

6- محمد ممدوح أبو الوفا أحمد، مدرسة جمال عبد الناصر الأعدادية بالقصير، بمجموع " 279" الخامس مكرر "

7- عبد الله ممدوح عبد النبى عبد الرحمن، مدرسة الميناء الرسمية المتكاملة للغات بالغردقة بمجموع 279 " الخامس مكرر " .

8- نادين أيمن على عبد الوهاب، مدرسة الغردقة الرسمية للغات الاعدادية؛ بمجموع 279 " الخامس مكرر ".

9- ميرا ثروت مرزوق جبريل، مدرسة القديس يوسف راهبات الأعدادية، بمجموع 278.75 ، المركز التاسع

10- ياسمين أيمن على عبد الوهاب، مدرسة الغردقة الرسمية للغات الاعدادية؛ بمجموع 278.75 " التاسع مكرر ".

بيان اسماء العشرة الاوائل فى اعدادية البحر الأحمر