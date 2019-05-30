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الخميس، 30 مايو 2019 03:57 م
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ننشر أسماء العشرة الأوائل فى الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

الخميس، 30 مايو 2019 03:35 م
ننشر أسماء العشرة الأوائل فى الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر محافظ البحر الاحمر يعتمد النتيجه
البحر الأحمر - عماد عرفة
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حصل "اليوم السابع" على أسماء العشرة الأوائل فى الشهادة الإعدادية بمحافظة البحر الأحمر، حيث اعتمدها اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر اليوم الخميس بنسبة نجاح 74.5%.
 
وكانت أسماء العشرة الأولى فى الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة البحر الأحمر كالتالى.
 
1- رؤى حسام الدين عبد الفتاح محجوب،  مدرسة الميناء الأعدادية بالغردقة؛ بمجموع 279.5 " الأولى " 
2- -ندى أنور أسماعيل محمد، مدرسة عمرو بن العاص الاعدادية بسفاجا، بمجموع 279.5 " الأولي مكرر " 
3- الاء أحمد عبد الحي مصطفى، مدرسة الميناء الأعدادية بالغردقة؛ بمجموع 279.5 " الأولى مكرر " 
4- مريم محمود عبد العال محمد، مدرسة الغردقة الرسمية للغات، بمجموع 279.5 " الأولى مكرر " 
5- أمنية أحمد جاد أحمد، مدرسة فاطمة الزهراء الأعدادية بالقصير، بمجموع " 279" "  المركز الخامس " 
6- محمد ممدوح أبو الوفا أحمد، مدرسة جمال عبد الناصر الأعدادية بالقصير، بمجموع " 279" الخامس مكرر " 
7- عبد الله ممدوح عبد النبى عبد الرحمن، مدرسة الميناء الرسمية المتكاملة للغات بالغردقة بمجموع 279 " الخامس مكرر " .
8- نادين أيمن على عبد الوهاب، مدرسة الغردقة الرسمية للغات الاعدادية؛ بمجموع 279 " الخامس مكرر ".
9- ميرا ثروت مرزوق جبريل، مدرسة القديس يوسف راهبات الأعدادية، بمجموع 278.75 ، المركز التاسع 
10-   ياسمين أيمن على عبد الوهاب، مدرسة الغردقة الرسمية للغات الاعدادية؛ بمجموع 278.75 " التاسع مكرر ".
 
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بيان اسماء العشرة الاوائل فى اعدادية البحر الأحمر 
 

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اوائل الشهادة الاعدادية

اوائل اعدادية البحر الاحمر

الشهادة الاعدادية

الشهادة الاعدادية بالبحر الاحمر

الاعدادية بالبحر الاحمر


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