نقيب العلميين يطالب الأعضاء مستحقى المعاشات بإرسال بياناتهم للفروع

كتبت آية دعبس

طالب الدكتور السيد عبد الستار المليجى، نقيب العلميين، أعضاء النقابة المستحقين للمعاش بإرسال بياناتهم إلى النقابات الفرعية تمهيدا لصرف مستحقاتهم، مبررا تأخر الصرف بما يحدث فى أروقة النقابة.

وقال النقيب إنه حاول للمرة السادسة الحصول على كشوف مستحقى المعاشات دفعة مارس 2019 من أعضاء مجلس النقابة المسيطرين على المقر، إلا أنهم رفضوا تسليمه تلك الكشوف، ومُنعوا الموظفين من منحه قوائم المستحقين أو بياناتهم.

وطالب "المليجى" فى بيان صادر عنه اليوم الخميس، العلميين من مستحقى المعاشات فى كل المحافظات بتقديم بياناتهم الخاصة بالمعاشات بشكل شخصى، أو على رقم "واتساب" أمين صندوق النقابة الفرعية التابعين لها، شاملة (الاسم - الرقم القومى - اسم البنك المسجل عليه العضو أو صندوق البريد - رقم الحساب - آخر مبلغ صرف) وسيستقبل تلك البيانات من الفروع، لتحويل المبالغ للمستحقين فور وصولها أولا بأول.

وأكد نقيب العلميين أن على نقباء الفروع التأكد من أن الفرع مفتوح وبه موظف مختص طوال ساعات العمل الرسمية، لاستلام البيانات وتسهيل الأمر على أصحاب المعاشات، مشيرا إلى أن مستحقى المعاشات التابعين للنقابة العامة يمكنهم إرسال رسالة بياناتهم على "واتساب" وستُحوّل المعاشات لأصحابها فور وصول المعلومات يومًا بيوم.

يأتى ذلك بعدما قال "المليجى" فى وقت سابق إن معاشات الأعضاء مُستحقة الدفع لن تُصرف قبل خروج أعضاء مجلس النقابة من مكاتب المقرّ، ووصوله إلى مكتبه لمزاولة مهام منصبه، ومنها الموافقة على الصرف، مشيرًا إلى أن مُخصّصات المعاشات متوفرة فى حسابات النقابة وتحت تصرفه المباشر بصفته النقيب، بالتزامن مع اتهام أعضاء المجلس له بتسبّبه فى توقف صرف المعاشات للأعضاء.