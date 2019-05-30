نقابة الإعلاميين تهنئ أعضاءها بعيدهم الـ85: القادم أفضل بعد تأسيس النقابة

كتب محمد السيد

هنأ الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين ومجلس النقابة، إعلاميى مصر بعيدهم الـ ٨٥ ، مؤكدا أن القادم أفضل بعد أن أصبح لهم نقابة تدافع عنهم وعن مهنتهم وتُعلى من شأن المهنيه والحرية المسئولة التي تبنى و لا تهدم .

وأضاف سعده فى تصريحات له ، أنه سيتم الإعلان عن أخبار سعيده للإعلاميين وهي بدء لجان النقابة المختلفه من " إسكان و رعايه صحيه وحج و عمره و ترفيه و رحلات و تثقيف و تدريب " في العمل عقب أجازه عيد الفطر المبارك و تقديم خدماتها لأعضاء النقابة .

ومن المقرر أن تنظم النقابة ،احتفالا بيوم الإعلاميين السبت القادم وذلك بنادى الاعلاميين بمدينة 6 أكتوبر و حفل افطار جماعى .