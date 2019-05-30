سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 04:32 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة الإعلاميين تهنئ أعضاءها بعيدهم الـ85: القادم أفضل بعد تأسيس النقابة

الخميس، 30 مايو 2019 03:47 م
نقابة الإعلاميين تهنئ أعضاءها بعيدهم الـ85: القادم أفضل بعد تأسيس النقابة طارق سعده نقيب الإعلاميين ومجلس النقابة
كتب محمد السيد
إضافة تعليق

هنأ الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين ومجلس النقابة، إعلاميى مصر بعيدهم الـ ٨٥ ، مؤكدا أن القادم أفضل بعد أن أصبح لهم نقابة تدافع عنهم وعن مهنتهم وتُعلى من شأن المهنيه والحرية المسئولة التي تبنى و لا تهدم .

 

وأضاف سعده فى تصريحات له ، أنه سيتم الإعلان عن أخبار سعيده للإعلاميين وهي بدء لجان النقابة المختلفه من " إسكان و رعايه صحيه وحج و عمره و ترفيه و رحلات و تثقيف و تدريب " في العمل عقب أجازه عيد الفطر المبارك و تقديم خدماتها لأعضاء النقابة .

 

ومن المقرر أن تنظم النقابة ،احتفالا بيوم الإعلاميين السبت القادم وذلك بنادى الاعلاميين بمدينة 6 أكتوبر و حفل افطار جماعى .


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

طارق سعدة رئيسا للجنة المؤقتة لمباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين

"الأعلى للاعلام" يطالب جميع الإعلاميين بسرعة التسجيل بنقابة الإعلاميين

تعرف على الأوراق المطلوبة لاستخراج تصريح مزاولة مهنة من نقابة الإعلاميين

نقابة الاعلاميين

طارق سعدة

اخبار مصر

الاعلاميين

اخر الاخبار


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة