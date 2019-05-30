نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات كلية الصيدلة بفرع أسيوط

أسيوط - محمود عجمى

تفقد الدكتور أسامة عبد الرؤوف نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى، اليوم الخميس، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى بكلية الصيدلة بنين وبنات بأسيوط، رافقه خلال الجولة الدكتور خالد إسماعيل وكيل كلية الصيدلة بنين.

وأكد نائب رئيس جامعة الأزهر، ضرورة تواجد الأساتذة المختصين بالمادة الممتحنة، وذلك للإجابة على استفسارات الطلبة والطالبات وحل أى مشكلة طارئة قد تؤثر سلباً على هدوء اللجان وانضباطها أو تعيق حسن سير الامتحانات.

وأشاد نائب رئيس الجامعة بما شهده من انضباط وانتظام داخل اللجان وتهيئة المناخ الملائم للتيسير على الطلبة والطالبات لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر.

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات كلية الصيدلة

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات كلية الصيدلة

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات كلية الصيدلة

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات كلية الصيدلة